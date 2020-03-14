Собянин усилил меры по противодействию коронавирусу

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

Сергей Собянин ввел дополнительные меры предосторожности для минимизации распространения коронавируса COVID-19.

Изоляция жителей на период карантина по-прежнему должна продолжаться две недели или столько, сколько указано в постановлениях врачей. Но теперь это касается и лиц, проживающих с ними.

Мэр напомнил, что для получения больничного следует позвонить по телефону 8-495-870-45-09, и он будет доставлен курьером по месту проживания. Больничный лист выдадут в случае отсутствия симптомов респираторных заболеваний.

Изоляция граждан с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) будет обеспечена совместно со столичным управлением Роспотребнадзора. Тех, кто находится в изоляции, допускать на территорию работников нельзя. За этим обязаны следить работодатели.

С понедельника, 16 марта, вводится свободное посещение школ, действовать оно будет до особого распоряжения. Решать, продолжает ребенок ходить в учебное заведение или остается дома, будут родители. В школе постараются обеспечить обучение дистанционно. Обычные занятия в школах будут продолжаться, уточнил Собянин.

По приказу главы города Москва находится в режиме повышенной готовности в соответствии. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу COVID-19, отправляют на двухнедельный карантин.

Меры распространили и на столичные образовательные учреждения, где детей переводят на домашнее обучение на 14 дней. Запрещены все массовые мероприятия с планируемым числом участников более 5 тысяч человек. На данный момент в России зарегистрировано 45 случаев COVID-19, из них 24 в Москве.