В столичном транспорте усилили меры санитарной безопасности

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В общественном транспорте Москвы дополнительно усилили меры санитарной безопасности. Подобные действия связаны с угрозой распространения коронавируса.

"Мы дополнительно усилили меры санитарной безопасности в московском транспорте, чтобы эффективно противодействовать распространению вирусов", – сообщает Московский транспорт в Twitter-аккаунте.

Отмечается, что в поездах стали чаще менять воздушные фильтры. Кроме того, обязательной дезинфекции специальными средствами и ультрафиолетовыми лампами подлежат вагоны метро.

Также известно, что сотрудники столичной подземки были обеспечены антисептическими средствами для рук.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что режим повышенной готовности введен в городе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

В таком режиме находятся поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города.

Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.

Людей с симптомами ОРВИ и подозрением на коронавирус готовы принять в новом больничном комплексе в Коммунарке, где созданы все условия для качественной диагностики и лечения. Это одна из крупнейших современных клиник в России.

С 10 марта до занятий в школах не допускаются ученики и преподаватели, посетившие Китай, Иран, Испанию, а также другие государства с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора. Запрет действует в течение 14 дней со дня прибытия в РФ.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.