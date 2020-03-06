У большинства заболевших коронавирусом легкие симптомы болезни

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
У большинства заболевших коронавирусом в столице легкие симптомы болезни. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"Заболевание у четырех пациентов протекает в легкой форме. Один из пациентов находится в состоянии средней тяжести. Его лечением занимается высококвалифицированная бригада врачей больницы в Коммунарке", – говорится в сообщении.
Уточняется, что трое зараженных пациентов доставлены в инфекционную больницу № 1, двое – в больничный комплекс в Коммунарке. Все они находятся в специальных палатах и получают полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий.
В Штабе также рассказали, что с большинством людей, которые контактировали с зараженными, связь установлена, сейчас с ними связываются медицинские работники для взятия проб, чтобы провести анализ на коронавирус.
Там добавили, что друзья и родственники, с которыми заболевшие общались после возвращения домой, уже находятся под медицинским наблюдением. Те, у кого имеются симптомы ОРВИ, направлены в больницу – их всего 3 человека.
В Штабе также призвали все прибывших в Москву рейсами SU 2613, SU 2322, SU 2323, 9U 175, SU 2413, S7 3586 и рейсом "Уральских авиалиний" 3510 немедленно позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медицинское учреждение.
В пятницу сообщалось, что в России за сутки зафиксировали шесть случаев заражения коронавирусом у граждан страны. Один случай обнаружен в Нижнем Новгороде и пять – в Москве. Все вновь выявленные случаи коронавируса в Россию завезены из Италии.
Первая вспышка заболевания коронавирусом COVID-19 была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения на данный момент оценивает угрозу распространения болезни как очень высокую.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечилось более 53 тысяч человек. ВОЗ заявила о распространении коронавируса вне Китая в 85 странах.
5 марта Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности для профилактики коронавируса. Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. Мэр заявил, что о проводимых мероприятиях и складывающейся ситуации будет подробно информировать москвичей.
В РФ зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
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