В РФ зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

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В России за сутки зафиксировали шесть случаев заражения коронавирусом у граждан страны, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что один случай обнаружен в Нижнем Новгороде и пять – в Москве. В оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией рассказали, что состояние пациентов удовлетворительное, заболевание у них протекает в легкой форме.

Все вновь выявленные случаи коронавируса в Россию завезены из Италии.

До сих пор в России было зафиксировано четыре случая заражения COVID-19. Два первых заболевших – граждане Китая. 12 февраля их выписали после выздоровления. Также заболели один россиянин и один итальянский студент, вернувшиеся в Россию из Италии. Они оба находятся на стационарном лечении.

У большинства заболевших коронавирусом в столице легкие симптомы болезни, сообщили в Оперативном штабе.

"Заболевание у четырех пациентов протекает в легкой форме. Один из пациентов находится в состоянии средней тяжести. Его лечением занимается высококвалифицированная бригада врачей больницы в Коммунарке", – говорится в сообщении.

Трое зараженных пациентов доставлены в инфекционную больницу № 1, двое – в больничный комплекс в Коммунарке. Все они находятся в специальных палатах и получают полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

В Штабе также рассказали, что с большинством людей, которые контактировали с зараженными, связь установлена, сейчас с ними связываются медицинские работники для взятия проб, чтобы провести анализ на коронавирус.

Там добавили, что друзья и родственники, с которыми заболевшие общались после возвращения домой, уже находятся под медицинским наблюдением. Те, у кого имеются симптомы ОРВИ, направлены в больницу – их всего 3 человека.

В Штабе также призвали все прибывших в Москву рейсами SU 2613, SU 2322, SU 2323, 9U 175, SU 2413, S7 3586 и рейсом "Уральских авиалиний" 3510 немедленно позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медицинское учреждение.

Кроме того, еще у троих россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, диагностировали коронавирус в Японии. В настоящее время их выписали.

Первая вспышка заболевания коронавирусом COVID-19 была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения на данный момент оценивает угрозу распространения болезни как очень высокую.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечилось более 53 тысяч человек. ВОЗ заявила о распространении коронавируса вне Китая в 85 странах.

В столице зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом

Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности для профилактики коронавируса. Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. Мэр заявил, что о проводимых мероприятиях и складывающейся ситуации будет подробно информировать москвичей.

Также в образовательных учреждениях Москвы введен режим повышенной готовности. С10 марта до занятий в школах не допускаются ученики и преподаватели, посетившие Китай, Иран, Испанию, а также другие государства с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора. Запрет действует в течение 14 дней со дня прибытия в РФ.