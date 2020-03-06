Посетивших неблагополучные по коронавирусу страны детей отправили на домашнее обучение

17:57
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В образовательных учреждениях Москвы введен режим повышенной готовности. Об этом говорится в приказе главы департамента образования и науки Москвы Исаака Калины.
Согласно документу, с 10 марта до занятий в школах не допускаются ученики и преподаватели, посетившие Китай, Иран, Испанию, а также другие государства с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора. Запрет действует в течение 14 дней со дня прибытия в РФ.
Глава департамента также потребовал перевести прибывших из этих стран детей на дистанционную форму обучения. Он призвал уведомить о данном приказе родителей.
Руководителям образовательных и иных организаций также предписано сообщать о возвращении обучающихся и сотрудников в РФ, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию Москвы по номеру телефона +7 (495) 870-45-09 и на горячую линию департамента по номеру телефона +7 (495) 366-66-80.
5 марта Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности для профилактики коронавируса. Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. Мэр заявил, что о проводимых мероприятиях и складывающейся ситуации будет подробно информировать москвичей.
В пятницу сообщалось, что в России за сутки зафиксировали шесть случаев заражения коронавирусом у граждан страны. Один случай обнаружен в Нижнем Новгороде и пять – в Москве. Все вновь выявленные случаи коронавируса в Россию завезены из Италии.
В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом рассказали, что у четырех пациентов легкие симптомы болезни, еще один пациент находится в состоянии средней тяжести.
Первая вспышка заболевания коронавирусом COVID-19 была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения на данный момент оценивает угрозу распространения болезни как очень высокую.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек
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