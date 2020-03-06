Авиакомпания "Победа" введет услугу возврата билета из-за ситуации с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Авиакомпания "Победа" в связи с коронавирусом на время вводит возможность сдать уже купленные билеты. Новые правила возврата будут действовать начиная с 7 марта, передает ТАСС заявление перевозчика.

Стоимость возврата для пассажиров составит 500 рублей. До этого купить возвратный билет на рейсы "Победы" можно было лишь в составе наиболее дорогого тарифа авиакомпании. Большинство билетов у данного лоукостера невозвратные.

При помощи этой услуги клиенты смогут сдать билеты в любое время после бронирования. Однако возвращать их нужно не позднее чем за 48 часов до времени вылета.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что режим повышенной готовности введен в Москве в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Мэр столицы отметил, что в настоящий момент ситуация в городе относительно спокойная.

Первую вспышку заболевания коронавирусом COVID-19 зафиксировали в декабре прошлого года в городе Ухань в китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения на данный момент оценивает угрозу распространения болезни как очень высокую.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечилось более 53 тысяч человек.

