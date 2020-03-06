Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Перу

16:08
Фото: AP Photo/Bikas Das
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Перу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента южноамериканской республики Мартина Вискарра.
"Должен проинформировать, что сегодня ночью был зафиксирован первый случай заражения COVID-19", – заявил Вискарра, добавив, что вирус обнаружен у 25-летнего мужчины.
Ранее первый случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Ватикане. После выявления инфицированного в городе-государстве приостановили работу в целях санитарной обработки помещений.
Накануне первая смерть от коронавируса была выявлена в Великобритании. Известно, что пациент параллельно с пневмонией страдал другим заболеванием.
Италия лидирует по количеству зараженных уханьской пневмонией в Европе. По последним данным, там выявлено более 3 000 заболевших, 107 человек скончались.
Первая вспышка заболевания коронавирусом COVID-19 была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения на данный момент оценивает угрозу распространения болезни как очень высокую.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечилось более 53 тысяч человек. ВОЗ заявила о распространении коронавируса вне Китая в 85 странах.
Первый случай заражения коронавирусом выявили в Ватикане, Словакии, Сербии и Камеруне
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