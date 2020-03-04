Число жертв коронавируса в Италии превысило 100 человек

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Число жертв коронавируса в Италии выросло до 107 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны Анджело Боррелли

Всего к настоящему моменту в Италии заражено новым вирусом свыше трех тысяч человек, излечились 276 человек. Ранее сообщалось о 79 жертвах коронавируса в стране.

4 марта совет министров Италии принял решение временно закрыть школы и университеты на территории страны из-за вспышки коронавируса. Образовательные учреждения будут закрыты в стране до середины марта.

На фоне этих событий рейсы в итальянские города в столичных аэропортах потеряли спрос. По словам сотрудников Внуково, количество пассажиров очень маленькое для этого сезона, несмотря на то что в стране сейчас идет пик катания на горных лыжах и сноуборде.

В связи с падением спроса авиакомпания "Победа" 3 марта также приняла решение сократить количество полетов в Италию. Частота полетов сократится на рейсах, отправляющихся из Москвы. Уточняется, что путешественники утратили интерес к полетам в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо.

Вспышку коронавируса впервые зафиксировали в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса подняли до очень высокого.

По последним данным, число зараженных уханьской пневмонией в Китае превысило 80 тысяч человек, скончался 2981, излечилось более 49,8 тысячи человек.

