У Папы Римского коронавирус не выявлен

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Папа Римский Франциск сделал тест на коронавирус. Его результаты оказались отрицательными, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что у папы была диагностирована обычная простуда, однако представитель Ватикана пока никак это не прокомментировал.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у понтифика и двух его приближенных обнаружили COVID-19. Позднее в Ватикане данные об этом назвали фейком.

Впервые эпидемия коронавируса вспыхнула в конце декабря в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса подняли до очень высокого.

По последним данным, число зараженных уханьской пневмонией в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2943, излечилось более 47,2 тысячи человек. Всего в мире зарегистрировано более 90,3 тысячи подтвержденных случаев заболевания.

Число заражений коронавирусом в Италии превысило две тысячи человек, количество смертельных исходов возросло до 52.