Ватикан назвал фейком информацию о коронавирусе среди окружения Папы

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В Ватикане назвали фейком информацию о заражении Папы Римского Франциска и его ближайшего окружения коронавирусом, сообщает ТАСС.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что у понтифика и двух его приближенных обнаружили COVID-19. В связи с этим в Ватикане якобы объявили режим карантина.

Официальный Ватикан попросил журналистов воздержаться от подобных спекуляций. В последнее время активно ходят слухи о болезни Франциска. Так, 27 февраля он не появился во время мессы с представителями римской курии.

Ранее появилась обновленная информация о распространении коронавируса в Италии. Согласно последним данным инфекцию подхватили более тысячи человек. Кроме того, в Италии зафиксировано 29 летальных исходов.

Впервые эпидемия коронавируса вспыхнула в конце декабря в китайском городе Ухань. В настоящий момент 78,8 тысячи человек подверглись заражению, а 2788 стали жертвами коронавируса. В то же время 36,1 тысячи пациентов излечились и были выписаны из больниц.

В России предпринимают активные меры по пресечению распространения эпидемии. Меры по профилактике от коронавируса 29 февраля опубликовал Минздрав. Так, он призвал граждан избегать контактов с людьми, у которых имеются симптомы простуды. Также он порекомендовал чаще мыть руки с мылом.

Также в Москве усилили медицинское наблюдение за теми, кто прибывал в столичные аэропорты из Ирана и Южной Кореи. В России временно прекратили выдачу виз гражданам этих стран и ограничили авиасообщение с указанными государствами.