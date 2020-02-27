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Россия ограничит авиасообщение с Ираном с 28 февраля в связи со вспышкой коронавируса, сообщает ТАСС.

Запрет распространяется на выполнение чартерных и регулярных рейсов. Ограничение не будет касаться компаний "Аэрофлот" и Mahan Air. В настоящий момент российский перевозчик осуществляет лишь по одному рейсу в сутки.

Авиасообщение с Ираном будет осуществляться лишь через терминал F аэропорта Шереметьево.

Ранее Ростуризм в связи с распространением коронавируса порекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею. От поездок в эти страны граждан России отговаривает и МИД РФ.

Число заражений коронавирусом в Иране достигло 245, из них 26 человек скончались. Наибольшее число случаев заражения за сутки было зафиксировано в провинциях Тегеран и Гилян.

Кроме того, эпидемия коронавируса сейчас активно бушует в Италии. По последним данным, 528 человек на территории Италии считаются инфицированными. Ранее вице-президент АТОР Дмитрий Горин сообщил, что около 20 тысяч российских туристов в настоящее время находятся на территории Апеннинского полуострова.

Коронавирус активно распространяется по миру. Так, ранее стало известно об увеличении количества зараженных в Швейцарии. Также первые инфицированные появились в таких странах, как Дания, Эстония, Румыния и Норвегия.

В связи с распространением коронавируса в России продлили действие всех ограничений до 1 апреля. Кроме того, все, кто находится на территории РФ и заболел пневмонией, должен будет пройти тест на наличие COVID-19 в организме.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань возникла первая вспышка эпидемии, вызванная коронавирусом. По последним данным, в материковом Китае число зараженных достигло 78,5 тысячи человек. 32,5 тысячи смогли вылечиться, в то время как 2744 скончались.