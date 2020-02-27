Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран

Фото: ТАСС/EPA/MATTEO CORNER

Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею, сообщает пресс-служба агентства. Это связано с участившимися случаями заражения коронавирусом COVID-19 в указанных странах.

Туристы могут требовать полного возврата средств при отмене туров. Самостоятельные туристы, которые покупали отдельные туруслуги, вправе обращаться с этой целью по месту их приобретения.

Тем, кто находится в этих государствах, советуют соблюдать меры предосторожности и делать все необходимое для личной безопасности. Гостиницы и другие места временного размещения призывают не покидать, исключение – организованный туроператором трансфер до аэропорта вылета.

С 1 марта авиасообщение с Южной Кореей приостановят. Полеты разрешат лишь на ряде рейсов компаний "Аэрофлот" и "Аврора" (только чартерные).

Воздержаться от поездок в три названные страны также призывали в МИД РФ, Ростуризме и Роспотребнадзоре. В последнем позже добавили, что россиянам в целом лучше отказаться от незапланированных поездок за рубеж во избежание заражения коронавирусом.

МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию

Там же обратили внимание, что заболевание может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки. В связи с этим людей призывают соблюдать личную гигиену, в том числе обрабатывать руки дезинфицирующим средством. Особенно это касается случаев нахождения в общественных местах или в транспорте.

Помимо этого, в ведомстве рекомендовали прикрывать нос и рот при кашле или чихании. Рабочее место тоже следует содержать в чистоте.

Вспышка коронавируса COVID-19 была выявлена в городе Ухань в конце 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных в материковом Китае достигло 78,5 тысячи человек, скончались 2744, излечились 32,5 тысячи.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 30 странах, в том числе в России. Стало известно о первых пациентах в Норвегии и Румынии, Дании и Эстонии.