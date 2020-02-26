МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Министерство иностранных дел России в связи с распространением коронавируса в Южной Корее, Иране и Италии рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в эти страны. Об этом говорится на официальной странице ведомства в Facebook.

"В связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в целях предупреждения ее завоза на территорию РФ МИД России рекомендует российским гражданам временно воздержаться от поездок в Республику Корея, Исламскую Республику Иран и Итальянскую Республику", – говорится в сообщении.

В ведомстве также призвали находящихся в этих странах россиян сообщить свои контактные данные посольствам в Сеуле, Италии, Тегеране и Риме. Контакты для связи указаны на сайтах российских посольств.

Также в МИД просят россиян позвонить по круглосуточному телефону +7 495 587 88 60 контактного центра министерства и сообщить свои личные данные и свое местонахождение для дальнейшего оперативного оповещения о планируемых правительством мерах в связи с распространением вируса.

"В этих целях все российские граждане, находящиеся в Республике Корея, Исламской Республике Иран и Итальянской Республике, имеют возможность установить на своё мобильное устройство приложение МИД России "Зарубежный помощник" (порядок установки указан на сайте министерства)", – говорится в сообщении.

В среду глава оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта закроют авиасообщение между РФ и Южной Кореей, кроме рейсов "Аэрофлота" и ее "дочки" "Авроры".

Также глава оперативного штаба заявила о продлении до 1 апреля введенных в РФ ограничений из-за коронавируса. В частности, это касается ограничения въезда из Китая через сухопутную границу и самолетами.

Помимо этого, с 1 марта будет приостановлено авиасообщение с Южной Кореей. В этой стране активно распространяется новая форма пневмонии, поэтому полеты разрешат только на ряде рейсов компаний "Аэрофлот" и "Аврора" (только чартерные). Полеты будут разрешены только до вывоза всех россиян из Южной Кореи.

Вспышка коронавируса COVID-19 была выявлена в городе Ухань в конце 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В материковом Китае заразилось более 78 тысяч человек, скончались 2715, излечилось свыше 29 тысяч.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 30 странах, в том числе в России. В РФ под наблюдением остается более 12 тысяч человек, прибывших из КНР.

