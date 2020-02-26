Всех заболевших пневмонией в России обяжут пройти тест на коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Всех заболевших пневмонией в РФ горожан обяжут пройти обследование на новый коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

"Учитывая, что основной, тяжелой формой нового коронавирусного заболевания, вызываемого новым коронавирусом, является пневмония... В больших городах всех больных пневмонией обследуют дополнительно на коронавирус, это обязательное условие", – заявила Попова.

Она также подчеркнула, что возможность заноса коронавируса COVID-19 на территорию России с каждым днем возрастает. В связи с этим ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о продлении ограничительных мер из-за коронавируса до 1 апреля. В частности, это касается ограничения въезда из Китая через сухопутную границу и самолетами.

Также с 1 марта будет приостановлено авиасообщение с Южной Кореей. В этой стране активно распространяется новая форма пневмонии, поэтому полеты разрешат только на ряде рейсов компаний "Аэрофлот" и "Аврора" (только чартерные).

Вспышка коронавируса была выявлена в городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.

В целях безопасности усиленный дезинфекционный режим действует в местах скопления людей – на спортивных, зрелищных, культурно-массовых объектах, в торговых центрах и на рынках. Все помещения тщательно убирают с использованием специальных средств. Аналогичная уборка проводится в общественном транспорте, в том числе в такси и каршеринговых авто.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечилось свыше 29 тысяч. В России под наблюдением остается более 12 тысяч человек, прибывших из КНР.

Первые случаи заражения зафиксировали в Румынии, Швейцарии и Каталонии. В Италии заражены 322 человека, скончались 10. Посольство РФ призывает россиян отказаться от поездок в Италию.

Роспотребнадзор призвал воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших. Ростуризм рекомендовал туроператорам и турагентам предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны.