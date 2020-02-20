Фото: портал мэра и правительства Москвы

Меры санитарной безопасности в столичном метро усилены из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ и коронавируса. Об этом говорится на сайте подземки.

"Московский метрополитен усилил меры санитарной безопасности пассажиров в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, а также во исполнение решения правительства РФ об ограничении въезда граждан КНР в Россию, которое сегодня вступило в силу", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подземки рассказали, что в профилактических целях в метро вдвое чаще стали менять воздушные фильтры, продолжается регулярная обработка поездов, работники метро обеспечены средствами для дезинфекции.

Сотрудники метро призывают пассажиров в случае ухудшения состояния обращаться к работникам на станциях, которые при необходимости предоставят переводчика иностранным гражданам и вызовут бригаду скорой помощи. Московский метрополитен попросил с пониманием отнестись к дополнительным мерам санитарной безопасности.

"Благодаря тщательному контролю работы вентиляционного оборудования и комплексу обязательных санитарных мер Московский метрополитен за почти 85 лет своей истории ни разу не становился источником эпидемического распространения инфекционных болезней, не станет и сейчас", – заключили в пресс-службе.

Вспышка коронавируса COVID-19 была выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.

За пределами КНР случаи заражения зафиксировали в 25 странах, включая Россию. В РФ COVID-19 оказался у двоих граждан Китая, их болезнь протекала в легкой форме. На данный момент пациентов выписали.

На сегодняшний день число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом COVID-19, составило 74 576 человек, смертельный исход зафиксирован в 2,1 тысячи случаев.

