14:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Меры санитарной безопасности в столичном метро усилены из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ и коронавируса. Об этом говорится на сайте подземки.
"Московский метрополитен усилил меры санитарной безопасности пассажиров в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, а также во исполнение решения правительства РФ об ограничении въезда граждан КНР в Россию, которое сегодня вступило в силу", – говорится в сообщении.
В пресс-службе подземки рассказали, что в профилактических целях в метро вдвое чаще стали менять воздушные фильтры, продолжается регулярная обработка поездов, работники метро обеспечены средствами для дезинфекции.
Сотрудники метро призывают пассажиров в случае ухудшения состояния обращаться к работникам на станциях, которые при необходимости предоставят переводчика иностранным гражданам и вызовут бригаду скорой помощи. Московский метрополитен попросил с пониманием отнестись к дополнительным мерам санитарной безопасности.
"Благодаря тщательному контролю работы вентиляционного оборудования и комплексу обязательных санитарных мер Московский метрополитен за почти 85 лет своей истории ни разу не становился источником эпидемического распространения инфекционных болезней, не станет и сейчас", – заключили в пресс-службе.
Вспышка коронавируса COVID-19 была выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.
За пределами КНР случаи заражения зафиксировали в 25 странах, включая Россию. В РФ COVID-19 оказался у двоих граждан Китая, их болезнь протекала в легкой форме. На данный момент пациентов выписали.
На сегодняшний день число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом COVID-19, составило 74 576 человек, смертельный исход зафиксирован в 2,1 тысячи случаев.
Гражданам Китая приостановили въезд в Россию с 20 февраля
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