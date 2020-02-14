Почетный вице-президент РАЕН, вирусолог Виктор Зуев прокомментировал Москве 24 сообщения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о возможности заражения коронавирусом двух третей населения Земли.

По его словам, на данный момент, наоборот, идет снижение заболеваемости в Китае. Кроме того, зафиксированы случаи излечения, поэтому пока "нет никаких оснований для таких заявлений".

"Что касается тех мер, которые уже принимаются в течение двух месяцев, мы видим, как кривая заболеваемости шла вверх, а потом стабилизировалась. И были сообщения, что количество случаев начинает уменьшаться, это очень хороший показатель. Сейчас существует общемировая политика в отношении этого заболевания – это строгая изоляция, выдержка в течение 14 дней, которая помогает сдерживать распространение вируса", – пояснил эксперт.



Виктор Зуев вирусолог Сколько было в самом начале американских прогнозов о том, что в Китае должны быть миллионы заразившихся, но они это предполагали без учета всех противоэпидемических мероприятий, то есть если просто сидеть, разинув рот, то да. Но жизнь – она другая, поэтому нужно ближе к реальности прогнозировать.

Эксперт добавил, что Россия хорошо защищена от распространения эпидемии китайского коронавируса.

"Что касается нашей страны, у нас пока заболевания среди населения нет. Это при том, что к нам приезжало много китайских туристов и было большое количество наших людей, проживающих в Китае. Тем не менее было только два случая больных коронавирусом среди китайцев, которые приехали. Наши эпидемиологические службы блестяще организуют все проверки", – подчеркнул Зуев.

Ранее советник при ВОЗ Айру Лонджини допустил, что заразиться коронавирусом при неблагоприятном сценарии может до двух третей населения мира. Согласно предположению эксперта, каждый инфицированный при обычных условиях заражает еще двух или трех человек. Таким образом, даже если будет найден способ вдвое замедлить скорость распространения вируса, то инфицированными рискует оказаться около 30% людей на планете.

Специалист также подчеркнул, что введение карантина может замедлить распространение болезни, однако коронавирус мог распространиться не только в Китае, но и за пределами страны, прежде чем в КНР ввели необходимые меры. Еще один ученый из Имперского колледжа Лондона Нил Фергюсон подсчитал, что только в Китае каждый день может заражаться до 50 тысяч человек.



Первые сведения о вспышке нового типа пневмонии стали распространяться из китайского Уханя в декабре прошлого года. По последним сведениям, пневмонией нового типа заболели 63,8 тысячи человек, скончались 1380 человек. Вылечены 6,7 тысячи человек. Чтобы не допустить распространения вируса на территории России, правительство решило закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР и эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян.

Тем временем китайские врачи нашли эффективный способ против коронавируса. Вылечить зараженных пациентов позволяет специальная методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19.

Эксперты пояснили, что вылечить болезнь помогают антитела, способные противостоять COVID-19, которые были обнаружены в плазме некоторых людей, справившихся с вирусом. С помощью нового метода уже удалось вылечить десять пациентов, находившихся в тяжелом состоянии.