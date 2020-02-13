Риски появления коронавируса в Москве снизились из-за оттока китайских туристов

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщил, что риски появления в городе коронавируса снизились, потому что резко сократилось число туристов из Китая, передает Агентство "Москва".

"На сегодняшний день подтвержденных случаев коронавируса в Москве нет. Штаб у нас работает в плановом режиме. Все возможные меры мы принимаем. Количество приезжающих из Китая людей у нас резко сократилось. И это уменьшает возможные риски", – сказала она.

Ракова добавила, что власти продолжают мониторить ситуацию в гостиницах и местах проживания туристов из Китая, подчеркнув, что город располагает необходимыми ресурсами для борьбы с вирусом.

Чтобы не допустить распространения вируса в России, правительство решило закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян.

Были приостановлены полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. РЖД, в свою очередь, прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.

Первые сведения о вспышке нового типа пневмонии стали распространяться из китайского Уханя в декабре прошлого года. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 59 804 человек, скончались 1 367, излечились 5 911.

Два подтвержденных случая заражения коронавирусом в России у граждан Китая были выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области в конце января. Болезнь протекала в легкой форме, и к настоящему моменту их уже выписали.