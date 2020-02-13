Риски появления коронавируса в Москве снизились из-за оттока китайских туристов

Фото: TASS/Mark R. Cristino/EPA
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщил, что риски появления в городе коронавируса снизились, потому что резко сократилось число туристов из Китая, передает Агентство "Москва".
"На сегодняшний день подтвержденных случаев коронавируса в Москве нет. Штаб у нас работает в плановом режиме. Все возможные меры мы принимаем. Количество приезжающих из Китая людей у нас резко сократилось. И это уменьшает возможные риски", – сказала она.
Ракова добавила, что власти продолжают мониторить ситуацию в гостиницах и местах проживания туристов из Китая, подчеркнув, что город располагает необходимыми ресурсами для борьбы с вирусом.
Чтобы не допустить распространения вируса в России, правительство решило закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян.
Были приостановлены полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. РЖД, в свою очередь, прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
Первые сведения о вспышке нового типа пневмонии стали распространяться из китайского Уханя в декабре прошлого года. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 59 804 человек, скончались 1 367, излечились 5 911.
Два подтвержденных случая заражения коронавирусом в России у граждан Китая были выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области в конце января. Болезнь протекала в легкой форме, и к настоящему моменту их уже выписали.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: