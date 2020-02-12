Поездки из России в Китай подорожали

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Туристические поездки в Китай подорожали за последний год, сообщает News.ru со ссылкой на Росстат.
В декабре 2019-го путевка стоила 69,8 тысячи рублей, годом ранее – 65,3 тысячи. Речь идет о турах на восемь дней. Они включают билеты на самолет от Москвы или Хабаровска до Пекина или Шанхая и обратно, трансфер, проживание в двухместном номере трех- или четырехзвездочного отеля, завтраки и медстраховку.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России, эксперт по транспорту Дмитрий Горин считает, что пока рано говорить, понизятся ли цены в этом году. Он напомнил, что с 24 января продажи туров в Китай приостановлены.
По словам эксперта, от поездок придется отказаться 33 тысячам российских путешественников, которые уже купили билеты. Они могут выбрать между стопроцентным возвратом денег, переносом поездки и заменой на тур в другую страну.
3 февраля стало известно, что все граждане России, путешествовавшие в Китай организованными турами, вернулись на родину. В Ростуризме подчеркнули, что продолжат наблюдать за ситуацией.
Из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 Россия приостановила регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, выполнение чартерных рейсов прекратится 14 февраля. РЖД временно прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
Закрыты отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничено пересечение границы с Монголией, отменяются рабочие визы для граждан КНР.
Первые случаи заболевания выявили в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. На сегодняшний день коронавирусом COVID-19 заражено более чем 42,6 тысячи человек, скончалось от болезни больше тысячи человек. Выздоровело свыше 4,7 тысячи пациентов.
В РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания, речь идет о прибывших гражданах КНР. Оба заболевших выписаны.
Россия приостановила безвизовые поездки с Китаем
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: