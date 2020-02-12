Поездки из России в Китай подорожали

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Туристические поездки в Китай подорожали за последний год, сообщает News.ru со ссылкой на Росстат.

В декабре 2019-го путевка стоила 69,8 тысячи рублей, годом ранее – 65,3 тысячи. Речь идет о турах на восемь дней. Они включают билеты на самолет от Москвы или Хабаровска до Пекина или Шанхая и обратно, трансфер, проживание в двухместном номере трех- или четырехзвездочного отеля, завтраки и медстраховку.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России, эксперт по транспорту Дмитрий Горин считает, что пока рано говорить, понизятся ли цены в этом году. Он напомнил, что с 24 января продажи туров в Китай приостановлены.

По словам эксперта, от поездок придется отказаться 33 тысячам российских путешественников, которые уже купили билеты. Они могут выбрать между стопроцентным возвратом денег, переносом поездки и заменой на тур в другую страну.

3 февраля стало известно, что все граждане России, путешествовавшие в Китай организованными турами, вернулись на родину. В Ростуризме подчеркнули, что продолжат наблюдать за ситуацией.

Из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 Россия приостановила регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, выполнение чартерных рейсов прекратится 14 февраля. РЖД временно прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.

Закрыты отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничено пересечение границы с Монголией, отменяются рабочие визы для граждан КНР.

Первые случаи заболевания выявили в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. На сегодняшний день коронавирусом COVID-19 заражено более чем 42,6 тысячи человек, скончалось от болезни больше тысячи человек. Выздоровело свыше 4,7 тысячи пациентов.

В РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания, речь идет о прибывших гражданах КНР. Оба заболевших выписаны.