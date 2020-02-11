ВОЗ дала новому коронавирусу название COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

ЕВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала официальное название коронавирусу, который стал причиной вспышки новой формы пневмонии в Китае. Об этом сообщает ТАСС по итогам женевского брифинга.

"Теперь у нас есть название заболевания. Это COVID-19", – заявил генеральный директор организации Адан Гебрейесус.

Ранее в государственном комитете по здравоохранению Китая коронавирусу дали временное название Novel Coronavirus Pneumonia (NCP).

Первые случаи заболевания новой формой пневмонии были зафиксированы в декабре 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Впоследствии было установлено, что вирус передается воздушно-капельным путем, а количество зараженных стало увеличиваться.

По состоянию на 11 февраля речь идет о более чем 42,6 тысячи зараженных, причем скончалось от болезни уже больше тысячи человек.

Специалисты из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней заявили, что эпидемия коронавируса достигнет пика во второй половине февраля. Эксперты также считают, что можно ожидать порядка 500 тысяч зараженных в Ухане.

