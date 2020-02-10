Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии достигло 130

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Число зараженных новым коронавирусом на борту карантинного судна Diamond Princess у берегов Японии возросло до 130. Об этом сообщает телеканал TBS.

Накануне сообщалось, что число заболевших новым вирусом на лайнере достигло 70 человек. Одним из зараженных является гражданин Украины, член экипажа лайнера. Его эвакуировали с судна и доставили в больницу.

Судно с почти 4 тысячами людей на борту находится на карантине, который продлится как минимум до 19 февраля.

Известно, что круизный лайнер Diamond Princess вышел в плаванье из Йокогамы 20 января. Среди пассажиров оказался гражданин Китая, у которого был выявлен коронавирус. Несмотря на то, что часть заразившихся китайской пневмонией граждан эвакуировали на берег, вирус продолжает распространяться по кораблю.

На борту находятся несколько граждан России, в том числе двое детей. Ни у кого из них болезнь выявлена не была. ситуация находится на контроле министра иностранных дел.

Первые сообщения о вспышке нового типа пневмонии стали приходить из китайского Уханя в конце прошлого года. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.

По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 40 тысяч человек. Известно о 908 летальных исходах. Количество выздоровевших на данный момент составляет более 3 тысяч человек.

