Почти 40 тыс человек заразились коронавирусом в Китае

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Общее число заразившихся коронавирусом в Китае выросло до 39,8 тысячи человек. При этом от пневмонии погибли 904 пациента. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные местного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения.

Ранее было известно о 811 погибших от коронавируса.

Комитет информирует, что за сутки пневмонией заразились свыше 2,6 тысячи человек. При этом 356 граждан выздоровели от болезни.

Всего количество выздоровевших на данный момент составляет более 3 тысяч человек.

Ранее эксперты рассказали, когда следует ждать пик коронавируса. Отмечалось, что новым типом пневмонии заразился каждый двадцатый житель Уханя.