Эвакуация россиян из Китая успешно завершена

09:39
Фото: ТАСС/Андрей Огородник
Первый самолет из китайской провинции Хубэй с гражданами России, эвакуированными из-за коронавируса, приземлился в аэропорту Рощино в Тюмени, сообщает РИА Новости.
На борту ВКС находятся 80 человек. Состояние прибывших удовлетворительное, заболевших среди них не выявлено. Еще один самолет с 64 пассажирами в пути.
Вместе с 128 россиянами ВКС РФ эвакуируют из Китая 16 граждан стран СНГ. Среди них десять граждан Белоруссии, три гражданина Казахстана и по одному человеку из Армении и Украины.
Граждан вывозили на арендованных автобусах из более чем 10 городов, расположенных в разных частях провинции, в том числе из населенных пунктов, удаленных от Уханя на 400–500 километров.
Эвакуированных доставят в центр под Тюменью на двухнедельный карантин. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, центр полностью подготовлен за короткое время. Его оборудовали заграждениями, системой видеонаблюдения, в нем усовершенствовали канализацию и систему уничтожения отходов. Таможенный и пограничный контроль эвакуированные россияне и граждане других стран пройдут в самолете.
Самолеты будут находиться на санитарной стоянке и пройдут санитарную обработку. Автобусы, на которых поедут граждане, и их личные вещи обработают.
По оценке посольства РФ, в Хубэе находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183. Отправить за россиянами борты ВКС распорядился Владимир Путин.
О первых случаях заболевания новым типом пневмонии в Китае стало известно в конце декабря прошлого года. Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. Очагом инфекции был назван город Ухань.
На сегодняшний день от коронавируса скончалось более 400 человек, количество заболевших превысило 20 тысяч человек.
ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Российские власти приняли решение о закрытии всех полетов авиакомпаний в Китай. Данное ограничение не затронуло рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Также сообщалось о возможности прекращения чартерных рейсов. Приостановила пассажирское сообщение с КНР и РЖД.
Минздрав РФ рекомендовал для защиты от короновируса несколько препаратов
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