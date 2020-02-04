Путин рассчитывает на эффективный результат борьбы с коронавирусом

16:12
Фото: ТАСС/XIONG QI / XINHUA/ЕРА
Владимир Путин рассчитывает на скорейший положительный результат в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы все заинтересованы в том, чтобы результаты борьбы с новым вирусом были как можно более эффективными и дали о себе знать как можно раньше", – сказал российский лидер на встрече с представителями общественности в Череповце.
Он заявил, что Россия имеет хороших специалистов, которые активно разрабатывают новые лекарственные препараты. Путин напомнил, что в прошлом году Роспотребнадзор представил вакцину против лихорадки Эбола. Препарат прошел все стадии государственной регистрации.
"Я очень рассчитываю, что сейчас наши китайские друзья с честью выйдут из этой тяжелой ситуации, которая складывается", – заключил глава государства.
На сегодняшний день число жертв нового коронавируса увеличилось до 425 человек. При этом заболевших на данный момент 20,4 тысячи.
ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Правительство РФ приняло решение закрыть все полеты авиакомпаний в Китай. Данное ограничение не затронуло только рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.
Аэропорт Шереметьево перевел все рейсы с вылетом или прибытием из Китая в терминал F. При этом почтовое сообщение и грузоперевозки с КНР останавливать пока не планируют.
РЖД также приостановила пассажирское сообщение с КНР. В этой связи поезд Пекин – Москва в понедельник утром пересек государственную границу России без пассажиров.
Число зараженных коронавирусом превысило 20 тыс
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