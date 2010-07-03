Роспотребнадзор представил вакцину против Эболы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Роспотребнадзор представил вакцину против лихорадки Эбола, сообщает пресс-служба ведомства.
"Вакцина является пептидной и значительно отличается от ныне применяемых западных аналогов высочайшей безопасностью, отсутствием побочных реакций, удобством хранения, транспортировки и применения, и, главное, дает эффективный защитный иммунитет против смертельно опасной инфекции", – указывается на сайте ведомства.
Препарат уже прошел все стадии государственной регистрации. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что вакцина в первую очередь ориентирована на тех, кто постоянно работает с возбудителем, в очаге. По ее словам, препарат позволит свести на нет заражение среди медиков. Кроме того, вакцина может быть использована неоднократно.
Эбола была открыта в 1976 году. С тех пор вирус претерпел несколько мутаций. Первые случаи инфицирования имели место в отдаленных деревнях Центральной Африки в зоне влажных тропических лесов.
Вирус вызывает у людей тяжелую, часто смертельную болезнь. Средний коэффициент летальности составляет около 50 процентов. Эбола передается людям от диких животных и распространяется среди от человека к человеку.
Последняя вспышка в Западной Африке является самой крупной и сложной со времени обнаружения вируса. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате эпидемии Эболы в Западной Африке заразились более 28600 человек, а умерли более 11300. Большинство жертв пришлось на три страны – Сьерра-Леоне, Гвинею и Либерию.
Первые дозы российской вакцины от Эболы отправят в Гвинею
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