Шереметьево перевел все китайские рейсы в терминал F

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Аэропорт Шереметьево перевел все рейсы с вылетом или прибытием из Китая в терминал F, сообщает Агентство "Москва".
Новое правило действует с 17:00 31 января. Оно связано с усилением мер безопасности авиаузла из-за коронавируса.
В терминале F будет осуществляться обслуживание следующих рейсов в/из Китая авиакомпании "Аэрофлот": SU200 Москва – Пекин, SU201 Пекин – Москва, SU204 Москва – Пекин, SU205 Пекин – Москва, SU212 Москва – Гонконг, SU213 Гонконг – Москва, SU220 Москва – Гуанчжоу, SU221 Гуанчжоу – Москва, SU 206 Москва – Шанхай, SU207 Шанхай – Москва, SU208 Москва – Шанхай и SU209 Шанхай – Москва.
Из терминала D в терминал F переведут и рейсы авиакомпании China Southern Airlines CZ655/656.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть границу страны на Дальнем Востоке. МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай.
Поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса
Ведущий научный сотрудник ФГБУ "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Гамалеи" Минздрава РФ Николай Малышев обратил внимание, что новый коронавирус живет во внешней среде не более двух суток и не может передаться через посылки из Китая.
Сергей Собянин заявил, что в Москве появится оперативный штаб для координации деятельности городских и федеральных служб. Китайским студентам в Москве предлагается продлить каникулы. Роспотребнадзор также советует организациям, где работают граждане Китая, продлить их отпуск.
ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Погибли 213 человек, а число зараженных достигло 9692.
В Кремле выразили серьезную озабоченность в связи с происходящим. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что сейчас на территории России не выявлено ни одного случая заражения, но угроза сохраняется.
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