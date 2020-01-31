Шереметьево перевел все китайские рейсы в терминал F

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Аэропорт Шереметьево перевел все рейсы с вылетом или прибытием из Китая в терминал F, сообщает Агентство "Москва".

Новое правило действует с 17:00 31 января. Оно связано с усилением мер безопасности авиаузла из-за коронавируса.

В терминале F будет осуществляться обслуживание следующих рейсов в/из Китая авиакомпании "Аэрофлот": SU200 Москва – Пекин, SU201 Пекин – Москва, SU204 Москва – Пекин, SU205 Пекин – Москва, SU212 Москва – Гонконг, SU213 Гонконг – Москва, SU220 Москва – Гуанчжоу, SU221 Гуанчжоу – Москва, SU 206 Москва – Шанхай, SU207 Шанхай – Москва, SU208 Москва – Шанхай и SU209 Шанхай – Москва.

Из терминала D в терминал F переведут и рейсы авиакомпании China Southern Airlines CZ655/656.

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