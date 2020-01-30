В московских вузах продлят каникулы для китайских студентов из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные вузы продлят каникулы для китайских студентов из-за коронавируса до 1 марта. Рекомендации по продлению выдвинул совет ректоров вузов города и области. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она пояснила, что Москва всеми способами пытается не допустить возникновения и распространения коронавируса на территории города. Помимо продления каникулярного режима в вузах, также будет организован медицинский контроль в общежитиях, где проживают студенты из Китая.

Она пояснила, что Роспотребнадзор ранее опубликовал рекомендации, согласно которым температуру у студентов необходимо проверять сразу по прибытии в общежитие с каникул, а затем ежедневно перед выходом на учебу.

Вспышка пневмонии была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря, возбудителем которой стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV.

К настоящему моменту инфицированные выявлены во всех регионах Китая, включая автономные зоны. Вирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке.

Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, а количество зараженных достигло 7 711. Днем ранее сообщалось о 5 999 заболевших и 132 умерших. В России об инфицированных на данный момент неизвестно.

Специалисты Минздрава считают, что клиническим проявлением нового коронавируса, помимо острой респираторной вирусной инфекции и пневмонии, может стать сепсис. Специалисты отметили, что к новому типу коронавируса менее восприимчивы молодые люди и дети.

Ведомство разработало проект временных рекомендаций по лечению заболевания. Столичное управление Роспотребнадзора опубликовало подробную инструкцию о том, как действовать персоналу, работающему с китайскими гражданами.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу. Туда войдут его заместители, главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.