Минздрав подготовил рекомендации по лечению коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минздрав России подготовил проект временных рекомендаций по лечению коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Методические рекомендации готовы, сегодня было селекторное совещание с регионами", – цитирует министра РИА Новости.

По его словам, недавно ведомство получило последние клинические рекомендации от китайских коллег, и все они будут учтены.

Ранее Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России. Председателем стала Татьяна Голикова. В штаб также вошла глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, она стала заместителем Голиковой. Туда же включили главу Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергея Данкверта, министров транспорта и здравоохранения, главу МЧС, представителей МИД, Службы внешней разведки РФ и гендиректора "Аэрофлота".

Роспотребнадзор 29 января должен будет представить в правительство проект национального плана по предупреждению завоза нового коронавируса. Ведомству поручено продолжить работу по реагированию на пунктах пропуска через границу РФ и внутри страны.

Роспотребнадзор постановил подготовить медиков в РФ к лечению коронавируса и перевести больницы на строгий противоэпидемический режим.

Вирус начал распространяться из города Ухань в конце декабря. По последним данным, новым вирусом заражены в Китае 5 974 человека, из них 132 скончались. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая и направила туда специалистов.

Минздрав назвал высоким риск появления коронавируса в России

Заболевшие есть почти во всех регионах КНР. Коронавирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии, ОАЭ и на Шри-Ланке. В России их на данный момент нет.

Китайские власти считают, что пик вспышки начнется через 7–10 дней. Эксперт НМИЦ ФПИ Минздрава России Владимир Чуланов полагает, что в Россию заболевание может прийти в феврале. Он оценил риск завоза нового штамма коронавируса как высокий.

Ростуризм советовал воздержаться от туристических поездок в КНР. Российские туроператоры приостановили прием групп туристов из Китая. Меры по предупреждению распространения болезней принимают в РЖД.

Сергей Собянин заявил, что в Москве появится оперативный штаб для координации деятельности городских и федеральных служб. Совместно с Росздравнадзором идет работа над оперативными поставками в город современных тест-систем. Мэр взял ситуацию на личный контроль.