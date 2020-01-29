Минздрав подготовил рекомендации по лечению коронавируса

12:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Минздрав России подготовил проект временных рекомендаций по лечению коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Методические рекомендации готовы, сегодня было селекторное совещание с регионами", – цитирует министра РИА Новости.
По его словам, недавно ведомство получило последние клинические рекомендации от китайских коллег, и все они будут учтены.
Ранее Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России. Председателем стала Татьяна Голикова. В штаб также вошла глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, она стала заместителем Голиковой. Туда же включили главу Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергея Данкверта, министров транспорта и здравоохранения, главу МЧС, представителей МИД, Службы внешней разведки РФ и гендиректора "Аэрофлота".
Роспотребнадзор 29 января должен будет представить в правительство проект национального плана по предупреждению завоза нового коронавируса. Ведомству поручено продолжить работу по реагированию на пунктах пропуска через границу РФ и внутри страны.
Роспотребнадзор постановил подготовить медиков в РФ к лечению коронавируса и перевести больницы на строгий противоэпидемический режим.
Вирус начал распространяться из города Ухань в конце декабря. По последним данным, новым вирусом заражены в Китае 5 974 человека, из них 132 скончались. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая и направила туда специалистов.
Минздрав назвал высоким риск появления коронавируса в России
Заболевшие есть почти во всех регионах КНР. Коронавирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии, ОАЭ и на Шри-Ланке. В России их на данный момент нет.
Китайские власти считают, что пик вспышки начнется через 7–10 дней. Эксперт НМИЦ ФПИ Минздрава России Владимир Чуланов полагает, что в Россию заболевание может прийти в феврале. Он оценил риск завоза нового штамма коронавируса как высокий.
Ростуризм советовал воздержаться от туристических поездок в КНР. Российские туроператоры приостановили прием групп туристов из Китая. Меры по предупреждению распространения болезней принимают в РЖД.
Сергей Собянин заявил, что в Москве появится оперативный штаб для координации деятельности городских и федеральных служб. Совместно с Росздравнадзором идет работа над оперативными поставками в город современных тест-систем. Мэр взял ситуацию на личный контроль.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: