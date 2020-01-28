Туроператоры РФ приостановили прием туристов из Китая

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Российские туроператоры приостановили прием групп туристов из Китая из-за нового коронавируса. Действовать ограничение будет до нормализации ситуации, ориентировочно до конца февраля, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
"Власти КНР отдали регионам указание о запрете поездок еще с понедельника, но процесс немного затянулся в отдельных провинциях. Все групповые поездки китайцев в Россию остановлены", – цитирует его Агентство "Москва".
Число подтвержденных в КНР случаев заболевания достигло 4 515. Количество летальных исходов составляет 106. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР. Коронавирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке.
Посольство России в Китае выясняет возможность и порядок выезда соотечественников из провинции Хубэй. Китайские власти ограничили передвижение на ее территории из-за распространения коронавируса. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай располагает возможностями для преодоления вспышки нового вида пневмонии.
Ростуризм советует россиянам воздержаться от поездок в КНР в туристических целях до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператорам и турагентам рекомендовано приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в КНР.
Роспотребнадзор постановил подготовить медиков в РФ к лечению коронавируса и перевести больницы на строгий противоэпидемический режим. Врачи будут практиковать сбор анамнеза у лиц с симптомами, не исключающими новый коронавирус.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу. Туда войдут его заместители, главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.
В России началось использование новых тест-систем для выявления коронавируса. В стране выявили более 100 человек с подозрением на заболевание, но ни в одном случае диагноз не подтвердился.
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