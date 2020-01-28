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В мире

08:29

Глава МИД КНР заявил о наличии необходимых ресурсов для победы над коронавирусом

происшествия медицина за рубежом

Фото: TASS/AP

Китай располагает необходимыми возможностями для преодоления вспышки нового вида пневмонии, вызванного ранее не угрожавшим человеку коронавирусом. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, как сообщает РИА Новости.

На встрече с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебрейесусом руководитель китайского внешнеполитического ведомства уточнил, что в стране достаточно ресурсов для окончательной победы над коронавирусом.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР заболевание обнаружили более чем у 4 тысяч человек. 106 зараженных впоследствии скончались. Также известно, что случаи заболевания подтвердили в ряде соседних с Китаем стран – Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, а также в Европе.

Ранее сообщалось, что ВОЗ включила российский Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в реестр европейских лабораторий. Ученые участвуют в разработке средств для диагностики нового коронавируса.

Впервые вспышка новой формы пневмонии была зафиксирована в Китае в декабре. Центром распространения вируса стал город Ухань в провинции Хубэй. На данный момент сообщение пассажирского транспорта с городом приостановлено.

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