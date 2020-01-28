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Общество

05:13

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло ста человек

безопасность общество за рубежом

Фото: TASS/EPA

Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй, где наблюдается эпицентр вспышки, достигло ста человек, зараженных – 2714.

Как свидетельствуют данные комитета по вопросам здравоохранения провинции, которые приводит РИА Новости, число погибших достигло 106 человек. Согласно статистике властей Хубэя, в столице провинции городе Ухань, откуда началось распространение вируса, умерли 85 человек.

За 27 января в провинции подтвердили 1291 новый случай заражения, 24 человека погибли. С момента начала вспышки заболевания из больниц выписали 47 выздоровевших. В настоящее время в больницах разных городов провинции остаются 2567 заразившихся пациентов, из них 563 в тяжелом состоянии, 127 – в критическом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее включила Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие в диагностике нового коронавируса.

Специалисты ВОЗ не исключают возможности передачи коронавируса во время инкубационного периода. Ученые из Китая установили, что вспышка заболевания может быть связана с торговлей дикими животными на местном рынке морепродуктов в Ухане.

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