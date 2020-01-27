Онищенко рассказал о препаратах против китайского коронавируса

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Около 30 существующих медицинских препаратов эффективно противодействуют коронавирусу 2019-nCoV. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал первый зампред парламентского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые уже сегодня есть, лечат, работают против этого вируса", – подчеркнул депутат.

Он добавил, что 12 препаратов применяются для лечения ВИЧ-инфекций. К таким лекарствам относится "Индиновир", "Саквинавир". "Эти препараты, слава богу, работают против этого коронавируса", – заключил Онищенко.

К настоящему времени коронавирусом нового типа в Китае заболело более 2,7 тысячи человек. Из них около 460 находятся в тяжелом состоянии. 81 человек погиб. При этом 52 человека успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.

Восемь заболевших обнаружены в Таиланде, по пять – в Австралии и США, по четыре – в Малайзии, Корее, на Тайване, Сингапуре и Японии, три заболевших во Франции, два заболевших во Вьетнаме, по одному – в Канаде и Непале.

В России уже началось использование новых тест-систем для выявления коронавируса. В стране выявили более 100 человек с подозрением на заболевание, но ни в одном случае диагноз не подтвердился.

