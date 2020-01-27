Azur Air приостановила перевозку туристов на Хайнань из-за коронавируса

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Авиакомпания Azur Air приостановила перевозку туристов на китайский остров Хайнань из-за санитарно-эпидемиологической обстановки в стране, передает Агентство "Москва".
В кратчайшие сроки начиная с 27 января отдыхающих россиян вывезут с острова. Изменения в полетной программе сохранятся до стабилизации ситуации.
Туристам, находящимся на отдыхе на острове Хайнань и прибывшим в Санью на рейсах авиакомпании Azur Air, нужно обратиться в туристические агентства, где был приобретен тур, или к туроператору напрямую. Там можно будет уточнить информацию о дате и времени вылета в Россию. Корректировки касаются рейсов в Санью из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Перми, Ростова-на-Дону и Южно-Сахалинска.
В АТОР туристам из России в Китае советуют по возможности не покидать свой отель, пользоваться медицинскими масками, не ходить на рынки, где продают животных, и тщательно мыть руки. По данным ассоциации туроператоров, на острове Хайнань может находиться около 7 тысяч организованных туристов из РФ. Кроме того, по территории КНР в рамках экскурсионных туров может путешествовать до тысячи россиян.
Коронавирусом нового типа в Китае заболели 2783 человека. Из них 461 находятся в тяжелом состоянии. 81 человек погиб. Госкомитет Китая сообщил, что 52 человека, ранее заболевших, успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.
Восемь заболевших обнаружены в Таиланде, по пять – в Австралии и США, по четыре – в Малайзии, Корее, Сингапуре, Японии и на Тайване, три заболевших во Франции, два заболевших во Вьетнаме, по одному – в Канаде и Непале.
Вспышка нового типа пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.
В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. В стране выявили более 100 человек с подозрением на заболевание, но ни в одном случае диагноз не подтвердился.
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