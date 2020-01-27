Названо число россиян, которые находятся в провинции Хубэй

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Посольство РФ в Китае располагает данными о 140 гражданах России, которые находятся на территории провинции Хубэй. Именно здесь впервые зафиксировали вспышку ранее неизвестного коронавируса, как сообщает ТАСС.

"Со всеми ними поддерживается контакт. Все их просьбы, требования, в том числе в отношении обеспечения продовольствием, водой, посольство России решает совместно с МИД КНР и местными органами власти", – рассказал пресс-атташе посольств Георгий Егоров.

Дипломат подчеркнул, что конкретные ситуации решаются вручную. Он также отметил, что китайские власти уверяют – на данный момент ситуация в Ухане и соответствующей провинции находится под контролем.

Первые сообщения о вспышке инфекции стали поступать из Китая в декабре 2019 года. На данный момент китайский Минздрав сообщает о 2,7 тысячи зараженных новой формой пневмонии. Кроме того, уточняется о 80 умерших в результате заболевания.