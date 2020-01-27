В Роспотребнадзоре исключили возможность заражения коронавирусом через посылки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова исключила возможность заражения коронавирусом через посылки из Китая. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, результаты последних исследований показывают, что вирус не очень устойчив в окружающей среде. Он не выдерживает температуру выше 40 градусов. Эти данные не предполагают никакого риска для посылок.

"Случаев инфицирования через предметы, которые переданы или посланы куда-то, в мире на сегодняшний день нет", – заключила Попова.

К настоящему времени коронавирусом нового типа в Китае заболело более 2,7 тысячи человек. Из них около 460 находятся в тяжелом состоянии. 81 человек погиб. При этом 52 человека успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.

Восемь заболевших обнаружены в Таиланде, по пять – в Австралии и США, по четыре – в Малайзии, Корее, на Тайване, Сингапуре и Японии, три заболевших во Франции, два заболевших во Вьетнаме, по одному – в Канаде и Непале.

В России уже началось использование новых тест-систем для выявления коронавируса. В стране выявили более 100 человек с подозрением на заболевание, но ни в одном случае диагноз не подтвердился.