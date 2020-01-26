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Общество

14:20

Первый туроператор начал вывозить россиян из Китая из-за коронавируса

туризм общество

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Туроператор "Русь-Тур" приступил к досрочному вывозу туристов из России с острова Хайнань из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает РБК.

Компания также приостановила все продажи туров в Китай до момента улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что в ближайшее время домой должны вернуться более тысячи туристов. При этом оператор будет финансово компенсировать неиспользованные дни отдыха.

По словам вице-президента АТОР Дмитрия Горина, ожидается сокращение притока российских туристов в Китай. "В пятницу прекратилась продажа туров, начались запросы туристов по аннуляции туров, а новые вообще не формируются", – сказал он.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина рассказала, что туристы могут претендовать на полный возврат средств в случае отказа от тура в Китай из-за вспышки коронавируса.

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