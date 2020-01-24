В РСТ прокомментировали возможность возврата денег при отказе от туров в КНР

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Россияне могут претендовать на полный возврат средств в случае отказа от тура в Китай из-за вспышки коронавируса, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня, например, вышли рекомендации Роспотребнадзора воздержаться от поездок в Китай. Соответственно, аннуляции в Китай уже могут быть с полным возвратом стоимости тура", – сказала Тюрина.

В пресс-службе Ростуризма, в свою очередь, отметили, что от туров в КНР нельзя отказаться без штрафов до соответствующего предписания Роспотребнадзора или иного уполномоченного федерального органа.

"Получить полный возврат средств за аннулированный тур можно только в случае, если есть угроза безопасности, и это указано. Подобные распоряжения Роспотребнадзора выходят со ссылкой на статью 14 закона о туризме", – цитирует сообщение "Интерфакс".

Также в Ростуризме заметили, что "ситуация может поменяться в любой момент и Роспотребнадзор выпустит новое распоряжение".

Как сообщает "Газета.ру", для посетителей закрыли часть Великой Китайской стены. Уточняется, что речь идет об участках стены около Пекина, они перестанут работать начиная с субботы, 25 января.

Участок Бадалин, находящийся в 75 километрах от Пекина, является одним из самых посещаемых участков Великой Китайской стены.

Кроме того, канадская компания Cirque du Soleil приостановила свое постоянное шоу в КНР, сообщил телеканал CBC со ссылкой на гендиректора компании Даниэля Ламара.

Постоянное шоу Cirque du Soleil – Land of Fantasy – проходит пять дней в неделю в городе Ханчжоу в провинции Чжэцзян, которая находится примерно в 700 километрах от города Ухань.

24 января стало известно, что Роспотребнадзор направил в российские регионы рекомендации по лабораторной диагностике нового коронавируса, который вызвал вспышку пневмонии в Китае. Разработанные тест-системы позволят быстро выявлять наличие нового коронавируса. Кроме того, все подведомственные организации обеспечены оборудованием и квалифицированными сотрудниками для проведения диагностических исследований.

Ранее ВОЗ рекомендовала странам готовить меры из-за коронавируса. Ожидается, что международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну.

Вспышка заболеваний новым типом пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.

Эксперты из Китая уже подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса между людьми.

В настоящий момент число заразившихся коронавирусом приближается к тысяче. Жертвами уханьской пневмонии уже стали 26 человек.

Все авиарейсы по маршруту Ухань – Москва были отменены.