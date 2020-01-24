Роспотребнадзор направил в регионы РФ рекомендации по диагностике нового коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роспотребнадзор направил в регионы РФ рекомендации по лабораторной диагностике нового коронавируса, который вызвал вспышку пневмонии в Китае. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"В семинаре приняли участие сотрудники научно-исследовательских организаций, центров гигиены и эпидемиологии, противочумных учреждений Роспотребнадзора. В регионы страны Роспотребнадзором направлены "Временные методические рекомендации по лабораторной диагностике новой коронавирусной инфекции, вызванной 2029-nCoV", – говорится в сообщении.

Как уточняется, разработанные тест-системы позволят быстро выявлять наличие нового коронавируса.

Кроме того, все подведомственные организации обеспечены оборудованием и квалифицированными сотрудниками для проведения диагностических исследований.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

Ранее ВОЗ рекомендовал странам готовить меры из-за коронавируса. Ожидается, что международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну.

Вспышка заболеваний новым типом пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.

Эксперты из Китая уже подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса между людьми.

В настоящий момент число заразившихся коронавирусом приближается к тысяче. Жертвами уханьской пневмонии уже стали 26 человек.

Все авиарейсы по маршруту Ухань – Москва были отменены.