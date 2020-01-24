Роспотребнадзор направил в регионы РФ рекомендации по диагностике нового коронавируса

13:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Роспотребнадзор направил в регионы РФ рекомендации по лабораторной диагностике нового коронавируса, который вызвал вспышку пневмонии в Китае. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"В семинаре приняли участие сотрудники научно-исследовательских организаций, центров гигиены и эпидемиологии, противочумных учреждений Роспотребнадзора. В регионы страны Роспотребнадзором направлены "Временные методические рекомендации по лабораторной диагностике новой коронавирусной инфекции, вызванной 2029-nCoV", – говорится в сообщении.
Как уточняется, разработанные тест-системы позволят быстро выявлять наличие нового коронавируса.
Кроме того, все подведомственные организации обеспечены оборудованием и квалифицированными сотрудниками для проведения диагностических исследований.
В Роспотребнадзоре также сообщили, что во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.
Ранее ВОЗ рекомендовал странам готовить меры из-за коронавируса. Ожидается, что международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну.
Вспышка заболеваний новым типом пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.
Эксперты из Китая уже подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса между людьми.
В настоящий момент число заразившихся коронавирусом приближается к тысяче. Жертвами уханьской пневмонии уже стали 26 человек.
Все авиарейсы по маршруту Ухань – Москва были отменены.
Число заразившихся коронавирусом приближается к тысяче
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