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Общество

23 января, 16:49

В AliExpress отрицают риск заражения коронавирусом через посылки из Китая

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Риск заражения коронавирусом через товары из Китая исключен. С таким заявлением выступила пресс-служба компании AliExpress Россия, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на сегодняшний день нет никаких доказательств того, что упаковки или их содержимое несут какие-либо риски для здоровья людей.

"Мы внимательно следим за ситуацией и находимся во взаимодействии с Роспотребнадзором, Россельхознадзором и другими контролирующими органами России и КНР", – подчеркнули в компании.

По последним данным, в Китае число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, превысило 600 человек, 17 из них погибли. Инфекция распространилась в 25 провинциях и городах центрального подчинения КНР.

Также случаи заражения были выявлены в Японии, Таиланде, Южной Корее, США, Гонконге, Макао и на Тайване.

В России был введен усиленный санитарно-карантинный контроль не только на границе с Китаем, но и во всех пунктах пропуска. С помощью тепломеров медики будут устанавливать людей с повышенной температурой тела.

Для профилактики заболевания российские специалисты разработали две методики обнаружения коронавируса. Оба средства работают независимо друг от друга и позволяют определить его наличие в организме на ранних стадиях болезни.

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