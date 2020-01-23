Психолог призвала не паниковать из-за китайского коронавируса

23 января, 13:24
Фото: ТАСС/STRINGER/ЕРА
Ежедневное чтение новостей о китайском коронавирусе может вызвать тревогу и даже панику, сообщила член Федерации психологов образования РФ, кандидат педагогических наук Юлия Челышева. Чтобы избежать стресса, она рекомендует реже читать новости о вирусе и постараться не говорить о нем с близкими.
"Читать все эти сообщения в ежедневном режиме не стоит. Достаточно держать руку на пульсе – изучать ситуацию в начале или в конце недели. Дело в том, что средства массовой информации способны ввести человека в состояние психологической неопределенности и внушить ощущение того, что он заболевает. А обсуждение темы с друзьями и родственниками только усиливает нервное напряжение", – цитирует Челышеву Агентство "Москва".
Психолог заметила, что из-за чрезмерного внимания к теме человек может начать паниковать из-за кашля, высокой температуры или чесотки. В таких случаях она советует сразу обратиться к врачу, чтобы снять все сомнения.
Кроме того, она усомнилась, что вирус получит распространение в России. По ее словам, такие вспышки время от времени происходят в разных точках мира.
Также Челышева рекомендует соблюдать меры личной гигиены. Это, отмечает она, может обеспечить организму дополнительную психологическую защиту. Эксперт напомнила, что зачастую стресс становится причиной ослабления иммунитета и развития дальнейшего заболевания.
"В такой ситуации необходимо соблюдать элементарные правила безопасности, о которых скажет любой врач. Мыть руки, не посещать места массового скопления людей, носить маску. Может быть, принимать какой-нибудь противовирусный аппарат. Такие меры предосторожности, помимо всего прочего, обеспечивают организму дополнительную психологическую защиту", – заключила она.
По последним данным, число заболевших новым типом коронавируса в Китае превысило 600 человек. Из них 95 человек находятся в тяжелом состоянии. 17 человек погибли. В основном все умершие – люди старше 65 лет. Вирус уже распространился в 25 провинциях и городах КНР.
Изначально вспышку заболеваний новым типом коронавируса зафиксировали в городе Ухань в Китае. В качестве рабочей версии происхождения вируса специалисты назвали появление его клеток в морепродуктах на местном рынке.
По одному случаю заболевания выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване, в США, Японии, Южной Корее, три – в Таиланде. Под медицинским наблюдением находятся 4 928 человек, которые имели тесный контакт с заболевшими.
Роспотребнадзор рекомендует всем выезжающим в КНР туристам уточнять эпидемиологическую ситуацию, не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, также стоит воздержаться от посещений зоопарков и других мероприятий с привлечением животных.
Специалисты также советуют употреблять только обработанную пищу и пить бутилированную воду. На улицах и в других местах массового скопления рекомендуется надевать маски, не забывать мыть руки. При первых признаках в ведомстве призывают незамедлительно обратиться к специалистам.
Сообщается, что в России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. Предполагается, что заболевание можно выявить на раннем этапе заражения.
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