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Общество

22 января, 17:22

Сотрудники Внуковской таможни работают в защитных масках из-за коронавируса из Китая

медицина общество

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Сотрудники Внуковской таможни приступили к работе в защитных масках и перчатках. Как сообщает Агентство "Москва", это связано с распространением коронавируса из Китая.

"В связи со сложившейся ситуацией во Внуковской таможне все должностные лица в пунктах пропуска через таможенную границу ЕАЭС осуществляют свою деятельность в защитных масках и перчатках", – заявили в пресс-службе таможни.

Кроме того, об усилении мер контроля сообщили в пресс-службе Домодедовской таможни.

"Должностными лицами Роспотребнадзора проводится измерение температуры, которая сопровождается кашлем. Сотрудникам ведомства поступили указания в виде инструкции об усилении контроля за рейсами, прибывающими из Китая, в том числе о проведении опроса и анкетирования в целях выявления зараженных, а также контактирующих лицах", – заявили в организации.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор распорядился усилить санитарно-эпидемиологический контроль на всей протяженности границы Российской Федерации. Изначально мера распространялась только на границу по соседству с Китаем.

Сообщения о вспышке нового вида пневмонии начали поступать из китайского города Ухань в декабре 2019 года. Новый коронавирус 2019-nCoV распространяется воздушно-капельным путем, а его симптомы похожи на грипп.

На данный момент известно, что коронавирус нашли у 473 человек. При этом от нового вида заболевания уже погибли 9 человек.

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