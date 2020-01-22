Число заразившихся пневмонией нового типа в Китае увеличилось до 473 человек – СМИ

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Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, в Китае увеличилось до 473 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В среду, 22 января, стало известно, что число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до 9 человек. Случаи заболевания преимущественно фиксируются в городе Ухань. Сам вирус передается воздушно-капельным путем от человека к человеку.

Ранее Роспотребнадзор усилил контроль по всей границе Российской Федерации из-за вспышки нового вида пневмонии в Китае. В ведомстве подчеркнули, что в России нет ни одного госпитализированного с подозрением на заражение новым коронавирусом.

Глава управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева заявила, что сообщения о подозрении на коронавирус у одного из пассажиров в аэропорту Хабаровка не соответствуют действительности.