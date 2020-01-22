Роспотребнадзор усилил контроль на границе России из-за нового коронавируса

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Роспотребнадзор усилил контроль по всей границе Российской Федерации из-за вспышки нового вида пневмонии, вызванной коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
"Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль во все пунктах пропуска на границах с Российской Федерацией, не только на границе с Китаем", – заявила начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.
В ведомстве также подчеркнули, что в России нет ни одного госпитализированного с подозрением на заражение новым коронавирусом.
Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева заявила, что сообщения о подозрении на коронавирус у одного из пассажиров в аэропорту Хабаровка не соответствуют действительности. По данным специалистов, речь идет об обычном заболевании вирусом гриппа типа А.
На данный момент в России разработаны два средства обнаружения нового вида пневмонии. Обе независимые методики позволяют выявить заболевание на раннем этапе. Разработанные методики разосланы по лабораториям Центра гигиены и эпидемиологии по всей стране.
Кроме того, в России уже есть базовые заготовки для создания вакцины от коронавируса, распространенного в Китае. Перед тем как создавать вакцину, специалисты планируют оценить риски и необходимость разработки препарата, как сообщает РИА Новости. По словам Елены Ежловой, будут рассматриваться также рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
Первые сообщения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части Китая появились в конце декабря 2019 года. К настоящему моменту количество заболевших из-за воздействия нового коронавируса 2019-nCoV оценивается в более чем 300 человек. Специалисты считают, что распространение заболевания могло начаться с рынка в Ухане. По симптомам болезнь похожа на грипп с осложнениями.
Ранее сообщалось, что случаи заболевания зафиксированы в Гонконге, Таиланде, Японии и Южной Корее.
Коронавирус, выявленный в Китае, может видоизмениться и распространяться быстрее
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