Стало известно, когда в России появится вакцина против коронавируса из Китая

Фото: PA Wire/PA Images/TASS/David Cheskin

Стало известно, когда в России будет готова вакцина против коронавируса из Китая. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на мнение замдиректора Центра стратегического планирования Минздарава РФ Германа Шипулина.

По его словам, разработка и проведение цикла исследований для создания вакцины займет не менее полугода.

"Сделать вакцину будет не очень сложно, потому что вирус консервативный", – заверил Шипулин.

Во вторник, 21 января, замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой заявил, что Минздрав начал разработку вакцины против коронавируса. Отмечалось, что на этот процесс уйдет до трех месяцев. Кроме того, в разработку будут вложены значительные денежные средства.

"Основная проблема РНК–вирусов в том, что они крайне изменчивы, особенно те, что давно циркулируют среди людей. Поэтому есть опасность создать вакцину, которая не будет работать в отношении части штаммов", – подчеркнул Шипулин.

Он подытожил, что вопрос о создании вакцины должен быть приоритетным на данном этапе.

Ранее стало известно, что экспресс-тест на выявление коронавируса нового типа будет готов в РФ в феврале. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Общее число зараженных новым типом вируса уже возросло почти до 300 человек. При этом 6 заболевших скончались.

Случай заражения новым коронавирусом также был зафиксирован на территории США. Отмечалось, что заболевший гражданин прибыл в Соединенные Штаты из КНР.