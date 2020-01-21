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В мире

21 января, 13:25

ВОЗ предупредила о возможном распространении коронавируса за пределами Китая

происшествия за рубежом медицина безопасность

Фото: ТАСС/Dake Kang/AP

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что следует ожидать в ближайшее время новых случаев заболевания новой пневмонией, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает ТАСС.

Первые случаи заболевания изначально зафиксировали в Китае. Потенциально угроза могла распространиться и на другие страны. Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич на брифинге в Швейцарии. Экстренное заседание ВОЗ по вопросу распространения коронавируса запланировано на 22 января. Специалисты намерены выяснить, существует ли общественная опасность для здравоохранения в международном масштабе.

Первые сообщения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части Китая появились в конце декабря 2019 года. К настоящему моменту количество заболевших из-за воздействия нового коронавируса 2019-nCoV превысило 200 человек. Китайские специалисты также подтвердили возможность передачи вируса от человека к человеку.

В Российской Федерации потенциальную угрозу от воздействия нового типа пневмонии планируют выявлять с помощью специального экспресс-теста. В настоящий момент разработкой методики занимаются сотрудники Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России. Экспресс-тест будет представлен в феврале.

Количество зараженных от китайского вируса растет с каждым днем

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