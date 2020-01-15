Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15 января, 18:58

Роспотребнадзор установил санитарный контроль на границе с Китаем из-за вируса пневмонии

общество медицина

Фото: ТАСС/Игорь Агеенко

Роспотребнадзор организовал санитарно-карантинный контроль в пограничной зоне за всеми людьми, возвращающимися в Россию из Китая, сообщает ТАСС. Причиной таких действий ведомства стало обнаружение в китайском городе Ухань коронавируса новой пневмонии (2019-nCoV) еще в декабре прошлого года.

"Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации за возвращающимися гражданами из Китая", – указано в сообщении.

31 декабря представители КНР уведомили офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Китае о вспышке заболевания в Ухане. 7 января 2020 года специалистами был выявлен коронавирус нового типа пневмонии.

Согласно информации, полученной в Женеве, подтвержден 41 случай заболевания новой пневмонией и один факт смерти. Сообщается, что все заболевшие заразились в период с 8 декабря по 2 января.

ВОЗ совместно с китайскими властями контролируют ситуацию. В рамках совместной работы создано техническое руководство по борьбе с коронавирусом нового типа.

Кроме того, в ВОЗ отметили, что не станут требовать введения ограничений на посещение Китая или торговлю с этой страной. Однако 14 января эксперт ВОЗ Мария ван Керхоув сообщила, что 2019-nCoV может передаваться от человека к человеку и какого-либо специфического лечения новой пневмонии, обнаруженной в Китае, не существует.

Позднее ВОЗ заявила, что ясности в способе передачи вируса пока нет и необходимы дополнительные исследования.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности птичьего гриппа.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика