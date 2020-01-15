Роспотребнадзор установил санитарный контроль на границе с Китаем из-за вируса пневмонии

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Роспотребнадзор организовал санитарно-карантинный контроль в пограничной зоне за всеми людьми, возвращающимися в Россию из Китая, сообщает ТАСС. Причиной таких действий ведомства стало обнаружение в китайском городе Ухань коронавируса новой пневмонии (2019-nCoV) еще в декабре прошлого года.

"Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации за возвращающимися гражданами из Китая", – указано в сообщении.

31 декабря представители КНР уведомили офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Китае о вспышке заболевания в Ухане. 7 января 2020 года специалистами был выявлен коронавирус нового типа пневмонии.

Согласно информации, полученной в Женеве, подтвержден 41 случай заболевания новой пневмонией и один факт смерти. Сообщается, что все заболевшие заразились в период с 8 декабря по 2 января.

ВОЗ совместно с китайскими властями контролируют ситуацию. В рамках совместной работы создано техническое руководство по борьбе с коронавирусом нового типа.

Кроме того, в ВОЗ отметили, что не станут требовать введения ограничений на посещение Китая или торговлю с этой страной. Однако 14 января эксперт ВОЗ Мария ван Керхоув сообщила, что 2019-nCoV может передаваться от человека к человеку и какого-либо специфического лечения новой пневмонии, обнаруженной в Китае, не существует.

Позднее ВОЗ заявила, что ясности в способе передачи вируса пока нет и необходимы дополнительные исследования.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности птичьего гриппа.