В Китае рассказали о симптомах нового вируса

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Новый тип коронавируса, который зарегистрировали в Китае, на ранних стадиях проявляется в виде повышенной температуры и кашля.

Сначала болезнь протекает в легкой форме, передает РИА Новости со ссылкой на городской комитет по делам здравоохранения Уханя.

"Болезнь легко может перерасти в тяжелую форму среди людей пожилого возраста и у пациентов с другими основными заболеваниями", – говорится в сообщении.

Большинство заболевших, по предварительным данным, имеют отношение к городскому рынку морепродуктов, а небольшое число пациентов отрицают, что были в этом месте.

Ранее стало известно, что в столичных аэропортах тщательно проверяют прилетевших из Китая пассажиров. Московские специалисты говорят, что инфекция может выбраться за пределы страны. При малейшем подозрении на заражение прибывших из Китая госпитализируют.

В Ухань приехали эксперты Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая для наблюдения за вирусом. Больные жалуются на лихорадку, некоторые испытывают сложности с дыханием.

С заболеванием столкнулось порядка 60 человек. Первый заболевший умер.

Многие случаи связывают с городским рынком морепродуктов. Чтобы избежать распространения вируса, на границе усилены меры безопасности.