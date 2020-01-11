В Китае умер первый заболевший новым коронавирусом

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Первый заболевший новым видом коронавируса умер в городе Ухань, сообщает РИА Новости со ссылкой на городской комитет по вопросам здравоохранения.

Отмечается, что более 40 человек болеют.

"Выявлен 41 случай заражения с предварительным диагнозом новый тип коронавируса, из них два человека уже выписаны из больницы, семь находятся в тяжелом состоянии, один человек умер, состояние остальных пациентов стабильное", – говорится в заявлении.

Как уточняется, под наблюдением врачей находятся 739 человек.

Ранее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса. К такому выводу пришли специалисты, которые исследовали вирус в лабораторных условиях.

В Ухань приехали эксперты Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая для наблюдения за вирусом. Больные жалуются на лихорадку, некоторые испытывают сложности с дыханием.