В аэропортах Москвы проверяют прилетевших из Китая пассажиров из-за нового вируса

В столичных аэропортах тщательно проверяют прилетевших из Китая пассажиров, передает телеканал Москва 24. Там сейчас распространяется новый вирус, который поражает легкие и провоцирует пневмонию.

Московские специалисты говорят, что инфекция может выбраться за пределы страны. При малейшем подозрении на заражение прибывших из Китая госпитализируют.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского, профессор РАН Александр Лукашев уточнил, что это не первый случай, когда коронавирус передается от животного человеку.

"Пока что вирус не передается от человека к человеку, но такую возможность он может в любой момент получить. И опыт предыдущих вспышек показывает, что мы не можем быть уверены, что он не приобретет такой возможности. Поэтому сейчас уровень угрозы невысокий, но он может стать выше, если вирус мутирует", – объяснил он.

Один из местных жителей Денис Гунгер рассказал, что информацию о вирусе узнал только из русских новостей. В городе же ситуация спокойная, утверждает он.

"Мы только слышали, что студентам говорят не есть морепродукты, какие-то особые проверки проводятся в аэропортах, пожалуй, на этом все", – отметил мужчина.

Ухань – это 12-миллионный город, напомнил он. "Наверное, количество заболевших не критично для такого большого города, все заболевшие изолированы, находятся в медучреждениях, поэтому, я думаю, паники никакой нет, и эта цифра не такая большая", – заключил местный житель.

В Ухань приехали эксперты Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая для наблюдения за вирусом. Больные жалуются на лихорадку, некоторые испытывают сложности с дыханием.

С заболеванием столкнулось порядка 60 человек. Первый заболевший умер.

Многие случаи связывают с городским рынком морепродуктов. Чтобы избежать распространения вируса, на границе усилены меры безопасности.