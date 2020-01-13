В аэропортах Москвы проверяют прилетевших из Китая пассажиров из-за нового вируса

В столичных аэропортах тщательно проверяют прилетевших из Китая пассажиров, передает телеканал Москва 24. Там сейчас распространяется новый вирус, который поражает легкие и провоцирует пневмонию.
Московские специалисты говорят, что инфекция может выбраться за пределы страны. При малейшем подозрении на заражение прибывших из Китая госпитализируют.
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского, профессор РАН Александр Лукашев уточнил, что это не первый случай, когда коронавирус передается от животного человеку.
"Пока что вирус не передается от человека к человеку, но такую возможность он может в любой момент получить. И опыт предыдущих вспышек показывает, что мы не можем быть уверены, что он не приобретет такой возможности. Поэтому сейчас уровень угрозы невысокий, но он может стать выше, если вирус мутирует", – объяснил он.
Один из местных жителей Денис Гунгер рассказал, что информацию о вирусе узнал только из русских новостей. В городе же ситуация спокойная, утверждает он.
"Мы только слышали, что студентам говорят не есть морепродукты, какие-то особые проверки проводятся в аэропортах, пожалуй, на этом все", – отметил мужчина.
Ухань – это 12-миллионный город, напомнил он. "Наверное, количество заболевших не критично для такого большого города, все заболевшие изолированы, находятся в медучреждениях, поэтому, я думаю, паники никакой нет, и эта цифра не такая большая", – заключил местный житель.
В Ухань приехали эксперты Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая для наблюдения за вирусом. Больные жалуются на лихорадку, некоторые испытывают сложности с дыханием.
С заболеванием столкнулось порядка 60 человек. Первый заболевший умер.
Многие случаи связывают с городским рынком морепродуктов. Чтобы избежать распространения вируса, на границе усилены меры безопасности.
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