ВОЗ созовет экстренное заседание из-за вспышки коронавируса в Китае

20 января, 21:44
Фото: ТАСС/YONHAP/EPA
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом говорится на официальной странице организации в Twitter.
В сообщении говорится, что заседание пройдет в среду, 22 января, в Женеве. Встреча состоится со специалистами для того, чтобы выяснить, представляет ли вспышка чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного масштаба.
Ранее китайские специалисты подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса от человека к человеку. Глава экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань рассказал, что было зафиксировано два случая, когда люди заразились от членов своих семей, которые посетили Ухань.
Эксперт подчеркнул, что также известны случаи заражения медицинского персонала, отметив, что к настоящему моменту речь идет о 14 заболевших медиках.
В конце декабря власти Китая информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся данным вирусом возросло уже до 217 человек.
Как стало известно ранее, в китайском городе Ухань умер второй человек от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. По словам врачей, заболевший поступил в медицинское учреждение со всеми симптомами новой формы пневмонии. У него наблюдалось нарушение функции почек и повреждение многих органов.
В провинциях Чжэцзян и Гуандун под карантин помещены 13 человек. Случаи заражения новым типом вируса зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.
В столичных аэропортах тщательно проверяют прилетевших из Китая пассажиров. Московские специалисты говорят, что инфекция может выбраться за пределы страны. При малейшем подозрении на заражение прибывших из Китая госпитализируют.
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