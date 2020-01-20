В Китае подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми

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Китайские специалисты подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса от человека к человеку. Об этом в эфире Центрального телевидения Китая заявил глава экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань.

"В провинции Гуандун было зарегистрировано два случая, они не ездили в Ухань, но члены их семьи ездили, где заразились новым типом коронавируса. Поэтому сейчас определенно точно можно сказать, что вирус передается от человека к человеку", – заявил Наньшань.

Эксперт подчеркнул, что также известны случаи заражения медицинского персонала, отметив, что к настоящему моменту речь идет о 14 заболевших медиках.

В конце декабря власти Китая информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся данным вирусом возросло уже до 217 человек.

Как стало известно ранее, в китайском городе Ухань умер второй человек от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. По словам врачей, заболевший поступил в медицинское учреждение со всеми симптомами новой формы пневмонии. У него наблюдалось нарушение функции почек и повреждение многих органов.

В провинциях Чжэцзян и Гуандун под карантин помещены 13 человек. Случаи заражения новым типом вируса зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.

В столичных аэропортах тщательно проверяют прилетевших из Китая пассажиров. Московские специалисты говорят, что инфекция может выбраться за пределы страны. При малейшем подозрении на заражение прибывших из Китая госпитализируют.

